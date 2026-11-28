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İspanya Hava Kuvvetleri unsurlarından devralınacak görev kapsamında Türk Hava Kuvvetleri, 1 Aralık 2026-1 Nisan 2027 tarihleri arasında Romanya’da konuşlanacak. NATO hava sahasının korunmasına yönelik görevde, 151’inci Jet Filo Komutanlığı (Tunç Filo) personeli görev yapacak. Görev kapsamında Türk Hava Kuvvetleri unsurları, NATO’nun ortak hava sahası güvenliği çerçevesinde müttefik ülkelerle koordineli şekilde faaliyet yürütecek. Türk F-16’ları ve görevli personel, 4 ay boyunca Romanya’da hava polisliği görevini yerine getirecek.

Görev kapsamında üstlenilen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerini belirten 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, “Filo’nun seçkin personeli 1 Aralık-1 Nisan döneminde Romanya’da görev yaparken, ülkemizi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve Türk Hava Kuvvetlerimizi en yüksek disiplin, itibar ve başarıyla temsil edecektir. Görev süresince emniyet önceliğimizden taviz vermeden, müttefik unsurlarla tam bir uyum içinde çalışarak üstlendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

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