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Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında: Savaş uçaklarından 'Fil Yürüyüşü'

Güncelleme Tarihi:

#Türk Hava Kuvvetleri#Fil Yürüyüşü#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 13:02

Türk Hava Kuvvetleri, 115. kuruluş yılı kapsamında İzmir Çiğli’de gerçekleştirdiği "Fil Yürüyüşü" ile savaş uçaklarının harekâta hazırlık seviyesini ve caydırıcılık gücünü sergiledi.

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Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yılı kapsamında, savaş uçakları "Fil Yürüyüşü" olarak adlandırılan özel düzende piste çıktı. Gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin eş zamanlı harekâta hazırlık seviyesini ve caydırıcılık gücünü gözler önüne serdi.

Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında: Savaş uçaklarından Fil Yürüyüşü

SAVAŞ UÇAKLARI PİSTE DİZİLDİ

115. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçakları belirli bir düzen içerisinde geçiş yaptı. "Fil Yürüyüşü" olarak bilinen uygulama, hava kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını ve koordinasyon kabiliyetini sergileyen önemli gösteriler arasında yer alıyor.

Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında: Savaş uçaklarından Fil Yürüyüşü

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KUTLAMALARIN MERKEZİ ÇİĞLİ OLDU

Etkinlik, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının mesleğe ilk adımlarını attığı yer olarak bilinen İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. Türk havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan üste düzenlenen gösteri, 115. yıl kutlamalarının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında: Savaş uçaklarından Fil Yürüyüşü

CAYDIRICILIK MESAJI VERİLDİ

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının katıldığı "Fil Yürüyüşü", kuvvetin eş zamanlı operasyon yürütme kapasitesini ve yüksek hazırlık seviyesini ortaya koydu. Gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu caydırıcı güce yönelik önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

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#Türk Hava Kuvvetleri#Fil Yürüyüşü#İzmir

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