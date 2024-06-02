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Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında... ‘En güçlüler arasındayız‘

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#Türk Hava Kuvvetleri#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Yaşar Güler
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında... ‘En güçlüler arasındayız‘
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, 113 yaşına bastı. Milli Savunma Bakanı Güler, “Bugün, dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundayız” dedi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 113’üncü yıldönümünü kutladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri’nin 1911’de şanlı yürüyüşüne başladığına dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra etti. Gökyüzündeki gücümüz olan Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürüyor, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı oluyor ve olmaya da devam ediyor. Bugün, dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır. Türkiye, kendi savaş ve eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Bizlere düşen de Hava Kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu en gelişmiş araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir.”  

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ERDOĞAN KUTLADI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatanımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetleri’mizin 113’üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum” dedi.

 
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#Türk Hava Kuvvetleri#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Yaşar Güler

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