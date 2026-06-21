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Türk Halk Müziği’nin acı kaybı

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#Yücel Paşmakçı#Türk Halk Müziği#İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Halk Müziği’nin acı kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 07:00

TÜRK Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı, 91 yaşında vefat etti.

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Paşmakçı’nın vefat haberini sanatçı Bedia Akartürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akartürk paylaşımında, “Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paşmakçı için yarın saat 13.30’da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi’nde tören düzenlenecek. Daha sonra Şakirin Camisi’nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

 

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#Yücel Paşmakçı#Türk Halk Müziği#İstanbul Teknik Üniversitesi

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