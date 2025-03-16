Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evinde dehşete düşüren olay! Tamire çağırdığı ustayı vurdular

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Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yaklaşan kişi, silahını çıkararak Karaca'ya ateş etmeye başladı.

Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YEĞENİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

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'SENİ GÖRMEYE GELDİM KONUM AT' DEMİŞ

Diğer yandan yeğeni Caner K. tarafından öldürülen Taşdan Karaca’nın, Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ve olayın bu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu.

Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.