18 yaşındaki Türk İsviçre’de faciada can vermiş

İsviçre’deki Crans-Montana Kayak Merkezi’nde yılbaşı kutlamaları sırasında ‘Le Constellation’ adlı barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş 119 kişi de yaralanmıştı. Faciada yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürerken Valais Kanton Polisi, kimliği tespit edilen 16 kişinin daha cenazesinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, daha önce sadece olaylarla ilgili bilgi sahibi kişiler olarak sorgulanan 2 işletmeci hakkında cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı. Pilloud, belediyeden tesiste yapılan yangın güvenliği denetimlerine ilişkin raporu aldığını ve raporun incelendiğini belirterek, “Şüphelerimiz var ancak masumiyet karinesi geçerli. Tüm olasılıklar açık” dedi.