Türk gemisi Odesa’da vuruldu

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Yasa Denizcilik’e ait, Marshall Adaları bayraklı ‘YASA Jüpiter’ adlı yük gemisi, yükleme işleminin tamamlanmasıyla dün saat 14.00’te Ukrayna’nın Odesa Limanı’ndan hareket etti. İstanbul’a gelmek için yola çıkan geminin 5 nolu ambarının yakınlarında patlama meydana geldi. Türk mürettebatlı gemide ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasar alan gemi, hız kesmeden Karadeniz’e açılarak, Türk kara sularına doğru ilerlemeye devam etti. Seyir emniyeti açısından herhangi bir engel taşımadığı belirtilen geminin bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Gemiye bomba ya da roket isabet ettiği tahmin ediliyor. 199 metre boyundaki dökme yük gemisi, Brezilya-Gibraltar-Odesa-İstanbul rotasında çalışıyor.