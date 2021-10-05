Türk gemisi, Nautical Geo’yu kovaladı! Şımarıklığa tokat gibi 'manevra'

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nautical Geo isimli araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik ilk NAVTEX 29 Eylül’de yayımlandı. Büyük bölümü Türk kıta sahanlığı içinde yer alan bir bölgede yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği, ayrıca 1 Ekim’de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

ÖNCE TELSİZDEN UYARILDI

Türkiye’nin tüm bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi önceki gün sabah saatlerinde, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi hemen bölgeye giderek, Nautical Geo ile telsiz bağlantısı kurdu. Türk savaş gemisinden Nautical Geo gemisine telsizle, “Türkiye ile hiçbir şekilde koordine etmeden ve izin almadan Türkiye kıta sahanlığı içine giriyorsunuz. Olumsuz bir gelişme olmaması için derhal bölgeden ayrılın” anonsu yapıldı. Bu anonsa rağmen Malta bandıralı geminin kaptanı rota değiştirmeyerek ısrarla Türkiye kıta sahanlığına girmeye çalıştı.





MANEVRALARLA KOVALANDI

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Bunun üzerine Türk savaş gemisi, Nautical Geo’ya doğru sert manevralar yaparak, gemiyi abluka altına aldı. Türk savaş gemisinin sert ve çalışmayı engelleyici manevraları üzerine Nautical Geo gemisi kısa süre içinde Türkiye kıta sahanlığını terk etmek zorunda kaldı. Hürriyet’e bilgi veren bir güvenlik kaynağı, “Fiziki bir temas yok. Bölgede harekât için bulunan gemilerimizden biri gerekli manevraları yaparak Rum Kesimi adına çalışma yapan gemiyi kovaladı” dedi. Aynı yetkili, “İzinsiz olarak Türkiye kıta sahanlığına girilemeyeceğini, Yunanistan, Rum Kesimi ve işbirliği yaptıkları ülkeler artık anlamalı. Bu konuda taviz söz konusu değil” vurgusu yaptı.

Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.