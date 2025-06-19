Türk gemilerine ‘Hürmüz ‘alarmı

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Yaptığı yazılı açıklamada Bakan Uraloğlu, “Türk bayraklı gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında güvenlik seviyesini 3’e çıkardık” dedi. Bakan Uraloğlu uygulanacak tedbirlere ilişkin, “Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek” bilgisini verdi.

Uraloğlu ayrıca gemiye erişimde girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini kaydetti. Gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin elektronik ve fiziki tedbirleri kapsadığını da bildirdi.