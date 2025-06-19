×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türk gemilerine ‘Hürmüz ‘alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Bakan Uraloğlu#İran
Türk gemilerine ‘Hürmüz ‘alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Yaptığı yazılı açıklamada Bakan Uraloğlu, “Türk bayraklı gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında güvenlik seviyesini 3’e çıkardık” dedi. Bakan Uraloğlu uygulanacak tedbirlere ilişkin, “Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek” bilgisini verdi.

Uraloğlu ayrıca gemiye erişimde girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini kaydetti. Gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin elektronik ve fiziki tedbirleri kapsadığını da bildirdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Bakan Uraloğlu#İran

BAKMADAN GEÇME!