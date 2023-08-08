Türk gemici Vietnam’da öldürüldü

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İstanbul Esenyurt’tan 2 ay önce Vietnam’a çalışmaya giden gemi makine dairesi personeli Sinan Ergül (52), Türk gemi kaptanı arkadaşı ile 30 Temmuz’da ülkenin kuzeyindeki Ha Tinh Eyaleti’ndeki alışveriş merkezine gitti. İki arkadaş daha sonra alışveriş merkezinden çıktı, gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül’e, sonra arkadaşına saldırdı. Tran Van Son kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Ergül’e ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşı yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ergül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, Ergül’ün yanında bulunan arkadaşları saldırganı yakaladı. 2 arkadaş, zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.



‘ÇOCUKLARINA DOYAMADI’



Sinan Ergül’ün cenazesi Vietnam’dan Türkiye’ye getirildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Sinan Ergül’ün eşi Pınar Ergül, “Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. Orada güvenlik varmış, güvenlik hırsızlık yapan adamı tutup dışarı atıyor, neden yakalamıyorsun? Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. ‘Ters baktın’ olayı bile değil. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı” dedi.