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Türk futbol tarihi sergisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturuldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sergi#Açılış
Türk futbol tarihi sergisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında açılan 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milli takımımızın dünya üçüncülüğünün başarılarını gösteren malzemeler var. Hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eserler var. Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturulmuştur." dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Serginin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Arşivlerden toplanan eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Pek çoğunuzun muhtemelen ilk defa göreceği belgeler mazimizin derinliğini de ifade ediyor.

"FUTBOL KARDEŞLİKTİR"

Milli takımımızın dünya üçüncülüğünün başarılarını gösteren malzemeler var. Hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eserler var. Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturulmuştur. İnsanları tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek çok az şey vardır. Sahadaki yüksek nabızlı rekabeti, kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek sporseverlere mahsus bir davranıştır. Bizim için esas olan seyircilerin sergiledikleri dostluk görüntüleridir.

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Aylarca süren bir çalışmayla bu serginin açılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 1 kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğu bir yaklaşım.

Türk futbol tarihi sergisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturuldu

Kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan kale direği diker gibi direkler oluşturduğumuz, şimdiki futbol topları nere, kafayı vurduğu zaman kafanı paramparça eden o topları unutmak mümkün değil. O günlerden buralara geldik. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü?

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Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, gollerle, 90 + uzatma, hakemler de o zaman uzatma falan pek vermiyorlardı. 90 dakikaya sığdırılmış muhteşem görsel şölenlerdir ve onların kahramanlarıdır. Bizim dönemimizde öyle futbolcular var ki onları sadece yetenekleriyle değil örnek ilişkileriyle anıyoruz.

Mesela belki de dünyanın en kabiliyetli oyuncularından, bizim elimizdeki açık tribün kartıyla Dolmabahçe'ye ücretsiz girerek Lefter üstadımızı izliyorduk. Lefter'i biz orta sahadan gole varıncaya kadar, Lefter denilince akla ne gelir belliydi. Tüm taraftarlarca futbolun ordinaryüsü olarak anlatılıyordu. Rahmetli Baba Hakkı, futbolcuların tamamımın ağabeyi olarak görülüyordu. Sarıyerli Dozer Cemil, tutkuyla bağlı olduğu takımının renklerine gönlünü vermişti. Metin Oktay şutlarıyla ve özellikle hava toplarına yükselişteki özellikleriyle hafızalarda yer almıştı.

Türk futbol tarihi sergisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturuldu

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"SERGİYİ ÖNEMLİ BİR HİZMET OLARAK GÖRÜYORUM"

Futbol endüstrisi büyüdükçe başka önceliklerin aldığının farkındayız. Futbol kardeşlik mesajını tüm gönüllere vermek için daha çok emek vermemiz gerektiğine olan inancımız güçleniyor. Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmesin diye altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Seyirci kapasiteleri 10 binle 70 bin arasında değişen 36 stadyum yaptık.

Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 'Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi'ni de önemli bir hizmet olarak görüyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

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