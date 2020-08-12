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Ahmet İSTEK- Emrah GÜL/KAŞ (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta

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Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta
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Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn, Antalya'nın Kaş ilçesinde Limanağzı Koyu'na demir attı. Dün öğle saatlerinde bölgeden ayrılan askeri geminin gece bölgeye döndüğü öğrenildi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye'nin Nawtex (deniz duyurusu) bildiriminin ardından dün sabah Antalya Limanı'ndan Kıbrıs'ın Güney batısına hareket etti. Oruç Reis, bölgede 5 fırkateynin refakat ve korumasında çalışmalara başladı. Oruç Reis'in bölgeye gitmesinin hemen ardından Yunanistan, Meis Adası'na fırkateyn gönderdi.

Türk fırkateyni yeniden Kaşta

Doğu Akdeniz'de tatbikata katılan bir Türk fırkateyni ise Kaş'ın Limanağzı bölgesi açıklarına gönderildi. Tatbikata katılan Atak tipi helikopterler de Kaş üzerinde alçak uçuş devriyesi yaparken, deniz seviyesine kadar alçalıp, yönleri Meis'e dönük halde uzun süre havada kaldı. Helikopterin manevraları, Kaş'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'ndan da rahatlıkla görüldü. Helikopterler ve Türk fırkateyni, bölgeden tekrar tatbikat bölgesine döndü.

Türk fırkateyni yeniden Kaşta

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn, bugün tekrar Kaş'a geldi. Limanağzı Koyu'na giren askeri gemi, demir attı. Her iki ülkeye ait askeri gemilerin bölgede bekleyişi sürüyor.

 

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