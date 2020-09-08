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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Türk fırkateyni, Meis Adası önünden geçti

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Türk fırkateyni, Meis Adası önünden geçti
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Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, bugün Meis Adası önünden geçiş yaptı.

Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni, bugün öğle saatlerinde hareket etti. Fırkateyn, Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen fırkateyn, uzun süre bölgede bekledi. Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı. Fırkateynin Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor.

Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.

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