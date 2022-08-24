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Türk F-16’larına Yunan tacizi

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#Yunanistan#Taciz#F-16
Türk F-16’larına Yunan tacizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Doğu Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16’ları tarafından radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunan uçakları, önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk uçaklarının görevini engellemek üzere radar kilidi attı. Bu tacizin, NATO’nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan’ın, Türkiye’yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktardı.

KARŞILIK VERİLDİ

Türk F-16'larının hemen gerekli karşılığı verdiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulandı. Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak tepki gösterildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulund Tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan’ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı. Öte yandan Atina “8 kez it dalaşı yaşandı, radar kilidi atılmadı” diyerek iddiaları reddetti.

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#Yunanistan#Taciz#F-16

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