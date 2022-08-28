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Türk F-16'larına yine Yunan tacizi! MSB kaynakları: Türk jetlerine radar kilidi atıldı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Türkiye#Yunanistan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 10:32

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu hareketler, NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendiriliyor. Yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiği bildirildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attığı kaydedildi. Uçakların düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü de belirtildi.

Bakanlık kaynakları, olayın, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını ortaya çıkardığını belirtti. Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO angajman kuralları sistemine göre 'düşmanca hareket' olarak ifade edildiği vurgusunu yapan kaynaklar, Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek amacıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı.

Yunanistan'ın söz konusu sistemin önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkat çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin, savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

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YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013’TE YAPTI

Rus yapımı S-300 sisteminin 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istendiğini anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırıldığını bildirdi. Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'nin de 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edildiği, füze menzilinin yaklaşık 80 mil olduğu kaydedilirken, Yunanistan'ın sistemin ilk denemesini 2013'teki 'White Eagle' tatbikatında yaptığı da açıklandı.

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