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Türk F-16’ları Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı’na katılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Türkiye#Tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 22:16

Azerbaycan’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı’na Türk Hava Kuvvetleri’nden F-16 savaş uçakları katılıyor.

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Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri alanda imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde iki ülkenin katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı icra ediliyor. Başkent Bakü, Cebrayıl ve İmişli bölgelerinde savaş ve özel amaçlı istihkam teçhizatları ile hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatta, Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı birliklerinden personeller ve Türk Hava Kuvvetleri’nden F-16 savaş uçakları katılıyor.

Türk F-16’ları Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı’na katılıyor

 

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#Azerbaycan#Türkiye#Tatbikat

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