Türk F-16’lar KKTC’de konuşlandı

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Türk savaş uçakları dün Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasının ardından sabah saatlerinde Ercan Havalimanı’na geldi. Mühimmat yüklü gelen savaş uçakları Ercan’ın pistinde ayrılan özel alana yerleşti, hava savunma sistemleri de havalimanının farklı köşelerine konuşlandırıldı. Adını Şehit Pilot Binbaşı Fehim Ercan’dan alan havalimanının sivil ulaşımında herhangi aksama olmayacağı açıklandı. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ilk kez Ada’da uzun süreli savaş uçağı konuşlandırıyor.

MÜTEKABİLİYET VE GÜVENLİK

Ercan operasyonuna hazırlıklar, geçen hafta bir İran kamikaze dronunun Güney Kıbrıs’taki İngiliz hava üssüne isabet etmesi ve hemen ardından Yunanistan’ın Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu Havalimanı’na 4 adet F-16 ve 2 firkateyn göndermesiyle başladı. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de uzun süredir varlık göstermesini isteyen Fransa da 2 firkateyn gönderme kararı aldı. Rumların çağrısı üzerine İtalya, Almanya ve İspanya da bölgeye savaş gemisi göndereceğini açıkladı.

Ercan’daki Türk F-16’larına hazırlıklar ise sessiz bir şekilde kısa sürede tamamlandı. Pilot ve askerlerin kalacağı yerler belirlendi, ofisler kuruldu. Mühimmat ve teçhizat konteynerleri için özel alan oluşturuldu.

MACRON’LA ZİRVEYE DENK GELDİ

Türkiye’nin Ercan kararı, Rumların Baf kentindeki hava üssünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le ‘şov’ yapmaya hazırlanan Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti ile aynı saatlere denk geldi. Macron, buluşma amaçlarının AB üyesi Rumları, Doğu Akdeniz’deki gerginlik ve İran tehdidine karşı desteklemek ve AB ülkeleriyle askeri varlık bulundurarak bölgedeki ticari seyrüsefer güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Macron, Rum yönetimini kast ederek, “Birisi Kıbrıs’a saldırdığında, Avrupa’ya saldırmış olur. Kıbrıs meselesi Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa için çok önemli bir meseledir ve bugün yan yana durmamız bu ilişkinin önemini göstermektedir. Çok yakında uçak gemimiz Charles de Gaulle de Kıbrıs açıklarına ulaşacak” dedi.





Rum ve Yunan medyası ziyaretten çok Türkiye’nin gönderdiği F-16’lara odaklandı. Yunan To Vima gazetesi, “Türkiye, F-16’larını, Miçotakis ve Macron adaya gelmeden önce göndererek yanıt verdi” yorumunu yaptı. Yunan Protothema gazetesi ise Ankara’nın, Miçotakis’in ziyareti ile aynı güne denk getirilen Türk F-16’ları ile ‘Kıbrıs’ta ilk ve son söz benim’ mesajı verdiğini ileri sürdü.