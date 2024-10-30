Türk ezgileri sanatın mabedinde

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Limak Vakfı tarafından kurulan Orkestra, bu yıl yedinci yaşını kutluyor. Orkestra, ilk olarak çıktığı Türkiye turnesi kapsamında sekiz farklı ilde seslendirdiği Zeki Müren şarkılarıyla dikkatleri çekti. Sanatçının sevilen şarkılarının farklı bir yorumla izleyicilerle buluşturduğu konserler 25 bin sanatseverle buluştu. Daha sonra da İstanbul ve Ankara’da düzenlenen yeni yıl konserleriyle de bu ilgi artarak devam etti. Orkestra geçen haftalarda da farklı bir konsept ile seyirci ile buluştu. Halk müziğinin nadide örnekleri Tenor Karahan tarafından “Murat Karahan ile Anadolu’nun Eşsiz Hazineleri” adıyla Congresium Ankara Kongre ve Sergi Merkezi’nde seslendirildi.

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DÜNYA MİRASI OLAN TEK KONSER SALONU

Orkestra, Anadolu’nun eşsiz 20 türküsünü senfonik yorumla başkent izleyicisi ile buluşturmasının ardından bu kez de ’modernizmin başyapıtı’ olarak adlandırılan Barselona’nın simge yapılarından Palau de la Música Catalana’da sahne alacak. Müzik Sarayı, 1905-1908 yılları arasında modernist mimar Lluís Domènech i Montaner tarafından ülkenin önde gelen korosu Orfeó Català’nın merkezi olarak inşa edildi. Halkın bağışlarıyla yapımı tamamlanan bina, Barselona’nın en güzel bölgelerinden biri olan Sant Pere semtinde yer alıyor. 1997’de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen tek konser salonu olarak biliniyor.

DÜNYA PRÖMİYERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bir asırı aşkın süredir de Barselona’nın ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinin sahnesi. Dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapan salon, ülkedeki senfonik ve koro müziğinin temel taşı olarak görülüyor. Mistik ve paradoksal bir yapıya sahip olan salon, sahneyi çevreleyen ilham perileri, tavandan çıkan Wagner’in Valkyrie’leri, bir yanda Anselm Clavé’nin diğer yanda Beethoven’ın büstleri ve çiçekler, palmiye ağaçları ve meyveler gibi doğa unsurları gibi figür ve temsillerle dolu. Dünya çapında ünlü sanatçıların ve orkestraların konser verdiği tarihi yapı, yerel halk ve turistler tarafından ilgi görüyor. Orkestra, bu büyülü mimari yapıda Tenor Karahan ve soprano Sara Blanch solistliğinde “Akdenizin Büyülü Melodileri” konsepti ile bugün saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak. Limak Filarmoni Orkestrası’nın bu konserdeki yönetimini ise ünlü İtalyan Orkestra Şefi Francesco Ivan Ciampa üstlenecek.