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'Türk Escobar' olarak anılıyordu... Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya öldü

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#Urfi Çetinkaya#Baron#Escobar
Türk Escobar olarak anılıyordu... Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 14:20

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü. İlk olarak 1989 yılında tutuklanan Çetinkaya, pek çok kez cezaevine girmişti.

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Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya Nisan 2023'te Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Türk Escobar olarak anılıyordu... Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya öldü

Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Çetinkaya ve yanındaki suç örgütü üyesi 5 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirilmişti. Çetinkaya ve beraberindeki 5 kişi, kontrollerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Çetinkaya İzmir Menemen R tipi cezaevinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

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Türk Escobar olarak anılıyordu... Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya öldü
Türk Escobar olarak anılıyordu... Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya öldü


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#Urfi Çetinkaya#Baron#Escobar

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