Türk Escobar hapiste öldü

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Uzun yıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı aranan, defalarca hapse girip çıkan ve son olarak 2023’te “Son Tango” isimli operasyon kapsamında yargılanan Urfi Çetinkaya, 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezanın infazını tamamlayan Çetinkaya, Nisan 2023’te Sarıyer’deki villasına yapılan operasyonla yeniden yakalanarak gözaltına alınmıştı.

MASÖRÜ YAKALATMIŞTI

Uzun yıllardır tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Çetinkaya’nın yakalanmasındaki en önemli detay ise fizyoterapisti olmuştu. Dünya uyuşturucu kartelinin en önemli isimlerinden olan Çetinkaya’nın izine fizyoterapisti üzerinden ulaşılmıştı.

1.5 YILDIR CEZAEVİNDEYDİ

Çetinkaya, rehabilitasyon hizmeti verilen İzmir Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

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Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan 75 yaşındaki Çetinkaya dün sabah saatlerinde cezaevinde hayatını kaybetti. İlk incelemelerde doğal sebeplerle öldüğü belirlenen Urfi Çetinkaya’nın ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından kesinleşecek. Cenaze işlemleri ise otopsinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

SUÇLA İÇ İÇE BİR HAYAT

Trabzon’un Maçka ilçesinde 1958’de doğan ‘Türk Escobar’ lakaplı Urfi Çetinkaya, 1980 darbesi sonrası genç yaşta suç dünyasına adım atan isimlerden biri oldu. Darbe sonrası “arananlar” listesine giren Çetinkaya, hayatının geri kalanını suçla iç içe geçirdi.

3 KİLO MORFİNLE YAKALANDI...

1989’da Silviri’deki bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 3 kilo morfinle yakalanarak tutuklanan Çetinkaya, 6 ay sonra tahliye edildi. 2000 yılında “Matador” operasyonuyla tekrar yakalandı, cezaevine kondu. Ancak 2003’te serbest bırakıldı.

OPERASYONDA VURULDU

2012’de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Çetinkaya, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulmuş ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuştu. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan Türk Escobar, 12 Nisan 2023’te İstanbul’da yakalanıp tutuklandı.

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TANTAN’A HAKARET...

Urfi Çetinkaya eski İçişleri Bakanı Stin adetTantan’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılanmıştı. Mahkeme geçen aylarda zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar vermişti.