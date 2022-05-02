Türk ekonomisi ciddi sınamadan geçiyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının son iftarında Tuzla’daki Tersane Komutanlığı’nda, tersane işçileri ve Türk –İş Sendikası temsilcileriyle birlikte yaptı. “Bölgemizde ve dünyada savaşların, çatışmaların, insani trajedilerin, krizlerin kol gezdiği bir dönemde bize. ülkemizde güvenle, huzurla, afiyetle yaşayabilmeyi nasip eden Rabbime hamdediyorum” diyen Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

ŞÜKÜRSÜZLÜK, TATMİNSİZLİK

“Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Daha iyisi, daha güzeli, daha ilerisi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bunun ne demek olduğunu en iyi alın teriyle hayatını kazanan siz işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız salgın dönemiyle başlayıp Karadeniz’in kuzeyindeki savaşla derinleşen bir krizin içinde çırpınırken tüm enerjimizi yatırıma istihdama, üretime, ihracata yönelttik. Önceliği insanlarımızın işine, aşına, geçimine vermezsek, asıl felaketi o zaman yaşayacağımızı biliyorduk. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek gelir sağladıktan sonra inşallah bunların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.

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GELİRİMİZDEN VAZGEÇTİK

Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bir kısmı küresel gelişme, bir kısmı iç dinamiklerden kaynaklanan bu sınamaları alnımızın akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız gibi istihdama giren kesimleri destekledik. Asgari ücrette, yüzde 50’nin üzerinde artış yaptık. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Bir başka ifadeyle devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 üç kat reel olarak da 1.5 kat arttırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettikleri de bir gerçektir.

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SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ

Sizler aslında bir anlamda ülkenin savunması milletimizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda silahla yaptığı hizmeti siz burada, alın terinizle gerçekleştiriyorsunuz. Gemi sanayi gibi hem emeğin hem teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alanda Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardık.”

1 MAYIS BENİM DE BAYRAMIM

Erdoğan ayrıca, 1 Mayıs’ın artık ufak tefek provokatif eylemler dışında, adına yakışır şekilde kutlanıp, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak olarak idrak edildiğini belirtip, “Hayata işçi unvanıyla başlamış bir kardeşiniz olarak 1 Mayıs’ı bayramım olarak da kabul ediyorum” dedi.