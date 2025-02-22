Türk ekibe karşılama

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​​​​​​​Bilim insanlarını taşıyan Şili bayraklı Betanzos gemisi, King George Adası’ndan yola çıkarak yaklaşık 5 gün sonra Lystad Körfezi açıklarında demir attı. Ekip, sert fırtına ve kar yağışlı hava koşullarında çalışmalara başlamak için botlarla Türk Bilimsel Araştırma Kampı’na ulaştı. 20 kişilik bilim ekibi daha sonra Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşı’nı okudu.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, bu yıl ada üzerinde ve denizde toplam 19 proje gerçekleştirileceğini, 20 kişilik ekipte 16 Türk, 4 yabancı biliminsanı bulunduğu belirterek, “Antarktika’nın iklimsel değişimi, yer bilimlerindeki farklı sunmuş olduğu mekanizmaların anlaşılması, tektonik mekanizmalar, izostatik değişimler, deformasyonlar, canlıların incelenmesi, yeni türlerin kayıt altına alınması gibi çalışmaların tamamını bu seneki projelerimiz için de ilerletmekteyiz” dedi.

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AFAD DA SEFERDE

Jeoloji Yüksek Mühendisi Turgay Kuru, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde araştırmalarını yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ilk defa görev aldığını vurgulayarak, “Antarktika’nın Horseshoe Adası’nda depremselliğinin nasıl olduğunu anlayabilmek adına bölgeye AFAD tarafından da yeni bir geçici deprem gözlem istasyonumuzu kurduk” diye konuştu.

KUŞ GRİBİ ÖNLEMİ

Zaman zaman ölümcül salgınlara yol açan kuş gribinin Güney Yarımküre’ye de ulaşması ile Antarktika’da yayılma riski gündeme geldi. Bu yüzden beyaz kıtada çalışma yapacak biliminsanları için Kutup Eğitim, Emniyet ve Sağlık Çalışma Grubu kapsamında İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı tarafından yüksek patojenli kuş gribi protokolü hazırlandı. Ekip üyeleri gemiden karaya çıktıklarında ve geri geldiklerinde botlarını ve kıyafetlerini özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Canlılarla yakın temas ile çalışan araştırmacılar sahada maske, eldiven, gözlük ve koruyucu elbise kullandı.