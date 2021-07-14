Türk edebiyatının değerli yarışması: Haldun Taner Öykü Ödülü

Milliyet Gazetesi'nin Haldun Taner'in anısına gerçekleştirdiği “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışması 32’nci senesinde de düzenlenmeye devam ediyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanlar kadar edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarlar da yarışmaya katılabiliyor.

Yarışmaya katılacak yazarlar; 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkçe yayınlanmış kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla bir aday gösterebilecek.

Türk Edebiyatının en saygın ödüllerinden olan Haldun Taner Öykü Ödülü’ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul adresine göndermesi gerekecek.

Ödülün 20 bin TL olarak belirlendiği yarışma hakkında adaylar Milliyet web sitesi (https://www.milliyet.com.tr/vitrin/turk-edebiyatinin-degerli-yarismasi-haldun-taner-oyku-odulu-6551546 ) üzerinden veya Elif Berişler (elif.berisler@demirorenmedya.com) (0212-449-61-36) ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilir.

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