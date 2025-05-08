Türk edebiyatının ciğeri yandı

Haberin Devamı

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’ta bulunan 10 katlı binanın 1’inci katında önceki gün, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen yazar, akademisyen ve eleştiri yazarı Süha Oğuzertem (65) dumandan etkilenerek ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın tanığı olan bazı bina sakinleri yangının cep telefonu ya da sarj aletinden çıktığını duyduklarını söyledi.

Haberin Devamı

ÇINARCIK’DA AİLE DRAMI

Öte yandan yangın sebebiyle Yalova’nın Çınarcık ilçesinde de bir aile dramı yaşandı. Poyraz Caddesi bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, elektrik tellerinin engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan’ı kurtarmak için atlama yatağı açtı. Pencereden atlama yatağına düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evde ise Savaşkan’ın eşi Ali Savaşkan’ın (73) cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

BİTİŞİK 3 EV YANDI 2 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eski Hükümet Caddesi’ndeki 2 katlı evde çıkan bir başka yangın ise bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri yaralanırken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.