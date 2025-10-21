Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak! Bakan Ersoy duyurdu: İlk kez paylaşıldı

Haberin Devamı

Başkent Ankara, Hititlerden Selçuklulara, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köklü geçmişi, zengin kültürel mirası, müzeleri, sanat kurumları ve çağdaş şehircilik anlayışıyla Türk dünyasının ortak değerlerini yansıtan nadide bir şehir olarak öne çıkıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından bu yılın mayıs ayında Ankara'ya layık görülen bu unvan ile başkentin Türk dünyasıyla kültürel ve turistik bağları daha da pekişecek, kardeş ülkeler arasındaki iş birliği güçlenecek.

BAKAN ERSOY: ANKARA 2026 LOGOSU İLK KEZ PAYLAŞILDI!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara için tasarlanan resmî logonun ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Güzel bir haberimiz var! 2026 yılı “Türk Dünyası Turizm Başkenti” seçilen Ankara'mızın Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen etkinlik takvimi belli oldu! Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara'mıza çok yakışmıştı. Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de “Ankara 2026” resmî logosunun ilk kez tanıtımını yaptı.

Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini, Ankara’nın köklü mirasıyla buluşturan bu sembol, 2026 boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin simgesi olacak. Ankara'mızı tek ses ve tek güç olarak çok daha kuvvetli bir şekilde tanıtmak üzere tüm paydaşlarımıza da 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri Bakanlığımız ile paylaşmaları çağrısında bulunduk.

Hititlerden Selçuklulara, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köklü geçmişiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'mız zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri.

Anadolu’nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini. 2026 yılı boyunca Ankara’yı hep birlikte yeniden keşfedeceğiz, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz."

KARDEŞLİK, KÜLTÜR VE TURİZM BULUŞACAK

Ankara 2026 yılı boyunca Türk dünyasının kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini buluşturan çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festivaller, sergiler, konserler ve tanıtım programları aracılığıyla başkent, Türk Devletleri arasında dostluk, iş birliği ve kültürel yakınlaşmanın yeni merkezi olacak.

Bu unvan, Ankara’nın turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir fırsat sunarken Türk dünyası ülkeleri arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlayacak.

BAŞKENT'TE HEYECAN DORUKTA! HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) her yıl bir üye ülke şehrine verdiği unvan kapsamında 2022 yılında Kokand (Özbekistan), 2023 yılında Şamahı (Azerbaycan), 2024 yılında Türkistan (Kazakistan) ve 2025 yılında da Jalal-Abad (Kırgızistan) bu görevi üstlenmişti.

Türkiye'nin başkenti Ankara için hazırlıklar da başladı.

Tüm yıla yayılan programda opera, konser, çalıştay, festival ve uluslararası tanıtım faaliyetleri yer alıyor. Ankara, 2026 yılında “Türk Dünyası Turizm Başkenti” unvanı kapsamında düzenlenecek kültür, sanat, tanıtım ve akademik etkinliklerle Türk dünyasının buluşma noktası olacak.

Yıl boyunca sahne sanatlarından dijital tanıtıma, akademik çalıştaylardan uluslararası fuarlara uzanan geniş bir program planlandı. Türk dünyası ülkeleriyle kültürel bağların güçlendirilmesini hedefleyen etkinlikler hem Türkiye’nin hem de başkentin turizm vitrinine yeni bir ivme kazandıracak.

ANKARA’DA SAHNE SANATLARIYLA TÜRK DESTANLARI SAHNEYE TAŞINACAK

Etkinlik takviminin en dikkat çeken bölümlerinden biri sahne sanatları olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek “Deli Dumrul Modern Dans Gösterisi”, Türk dünyasının efsanevi kahramanlarından Deli Dumrul’un hikâyesini çağdaş bir koreografiyle anlatacak. Müziği Emre Kesim’e, koreografisi Bürge Kayacan’a ait olan eser, 8 Aralık 2026’da dünya prömiyerini yapacak.

Bir diğer büyük sahne projesi ise Türk besteci Ahmet Adnan Saygun’un “Gılgameş Destanı” operasından uyarlanan konser versiyonu olacak. Türk dünyasından solistlerin sahne alacağı konser, Ankara’nın “Türk Dünyası Turizm Başkenti” kutlamalarının simge etkinliklerinden biri olarak düzenlenecek.

Hz. Peygamber’in doğumunun 1.500'üncü yılına ithafen gerçekleştirilecek “Sofra ve Niyaz Tasavvuf Musikisi Konseri” de Hacı Bayram-ı Veli Camii Meydanı’nda sahnelenecek. Ramazan ayı öncesi düzenlenecek konserde, Bakanlık kurumlarının katkısıyla “Halil İbrahim Sofrası” iftar programı da yapılacak.

Kültürel iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılı içinde çeşitli çalıştaylar düzenlenecek.

“Türk Dünyası Yayıncılık Çalıştayı”, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara’da gerçekleştirilecek. Çalıştayda Türk dünyası ülkelerinin yayınevleri, kütüphane yöneticileri ve akademisyenleri bir araya gelerek ortak alfabe, kataloglama ve yayıncılık standartlarını ele alacak.

Bunun yanı sıra “Türk Dünyası Turizmde Kapasite Geliştirme Çalıştayları” kapsamında, turizm işletmeciliği, pazarlama, tanıtım ve ürün geliştirme alanlarında eğitimler düzenlenecek. Program, Türkiye’nin turizm deneyiminin Türk dünyasına aktarılmasını hedefliyor.

ANKARA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, TÜRK DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Ankara, 20–28 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yapacak. Festival, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla özel oturumlar, konserler, sergiler ve kültürel gösterilerle zenginleştirilecek. Festival süresince Ankara sokakları, Türk dünyasının müziği, gastronomisi ve sahne sanatlarıyla renklenecek.

TANITIM FİLMLERİ 22 ÜLKEDE YAYINLANACAK! 100 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖSTERİM HEDEFLENİYOR

Ankara’nın uluslararası tanıtımı için hazırlanan reklam filmleri, toplam 22 ülkede yayınlanacak. Altı masaüstü film ve UNESCO mirası odaklı dört yeni tanıtım filmiyle toplam on eser üretilecek. Bu filmler, Ankara’nın kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve çağdaş şehir kimliğini dünyaya tanıtacak.

GoTürkiye ve GoAnkara sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek dijital kampanyalarda, Nallıhan, Eymir Gölü, Gordion Antik Kenti, Hacı Bayram Veli, Tuz Gölü, Mogan Gölü ve Atakule gibi destinasyonlar ön plana çıkarılacak. Kampanyaların toplam erişiminin 102 milyon gösterim seviyesine ulaşması planlanıyor.

“TÜRK TOUR DİJİTAL TURİZM ATLASI” KÜLTÜR ROTALARINI DİJİTAL ORTAMA TAŞIYOR

2026 yılında tanıtım faaliyetlerine yeni bir dijital proje eklenecek. “Turkic Silk Road / Türk Tour Dijital Turizm Atlası”, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kültürel ve doğal mirasını dijital ortamda buluşturacak. Mobil uygulama tabanlı proje, kullanıcıların etkileşimli harita üzerinden destinasyonları keşfetmesine olanak tanıyacak. Projenin lansmanı Ekim 2026’da yapılacak.

Ayrıca, TripAdvisor ve Trip.com iş birliğiyle “Explore Ankara” özel sayfaları 15 ülkede yayına alınacak. Çin pazarına yönelik CTrip uygulamasında Ankara durakları eklenerek, şehir yeni bir küresel tanıtım mecrasına taşınacak.

40 ÜLKEDE BASIN ÇALIŞMALARI, 108 KONUKLA AĞIRLAMA PROGRAMI

Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri aracılığıyla yürütülecek PR faaliyetleri kapsamında 40’tan fazla ülkede Ankara temalı basın bültenleri yayımlanacak.

Ayrıca, 2026 yılı boyunca 23 ülkeden 108 basın mensubu, influencer ve tur operatörü Ankara’da ağırlanacak. Programlar, şehrin tarihi, gastronomisi, kültürü ve müzeleri etrafında temalandırılacak.

Ağırlama takvimi; Şubat ayında “Doğu Ekspresi Influencer & Basın Ağırlaması”, Mart ayında “UNESCO Ahşap Direkli Camiler Rotası” ve “Anadolu Uygarlıkları Rotaları”, Haziran’da “Ankara Türk Dünyası Turizm Başkenti Programı”, Ağustos’ta “İpek Yolu Heritage Rotası”, Eylül’de “UNESCO Dünya Mirası Rotası” ve Kasım’da “Türk Mutfağı Influencer Programı” başlıklarıyla sürdürülecek.

ANKARA, 17 ULUSLARARASI TURİZM FUARINDA TEMSİL EDİLECEK

Ankara’nın 2026 yılı tanıtım faaliyetleri yalnızca Türkiye sınırlarında kalmayacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda Ankara filmleri, 15 ülkede düzenlenecek 17 uluslararası turizm fuarında gösterilecek.

Bu fuarlar arasında FITUR (Madrid), ITB (Berlin), MITT (Moskova), CITB (Çin), TTG (Rimini), WTM (Londra) ve ITTF (Varşova) gibi dünyanın önde gelen turizm buluşmaları yer alıyor.

LOGO HER YERDE: AJANDA, KUPA, TİŞÖRT VE TANITIM MATERYALLERİNDE KULLANILACAK

Türk Dünyası Turizm Başkenti logosu, tanıtım sürecinin görsel kimliğini güçlendirmek amacıyla özel tasarım ürünlerde kullanılacak.

Logo; ajanda, bez çanta, kupa ve tişört gibi materyaller üzerinde yer alarak Ankara’nın 2026 markasını ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kılacak.

Ankara, 2026 yılı boyunca sahnelerden dijital mecralara, sergilerden fuarlara kadar uzanan kapsamlı bir programla yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm merkezi haline gelecek.