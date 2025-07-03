Türk dünyasında opera seferberliği

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6 kurucu ve 8 gözlemci olmak üzere toplam 14 üyesi bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk dünyasının sanatsal işbirliğini geliştirmek amacıyla 18 Haziran’da Kazakistan’ın Almatı kentinde ‘4. TÜRKSOY Üye Ülkeler Opera ve Bale Müdürleri Genel Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy Türkiye’yi temsilen katıldı. Kazakistan Abay Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Genel Müdürü Ainur Kopbassarova başkanlığında gerçekleşen toplantıda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına Kazakistan resmi temsilcisi Nyshangül Karatayeva, Astana Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Malika Tulegenova, Astana Bale Tiyatrosu Müdürü Tair Karatayev, Çimkent Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Mayra Muhamedkyzy, Kırgız Abdylasa Maldybaeva Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Nurlan Asanbekov gibi önemli isimler bir araya geldi.

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ANSİKLOPEDİ YAYIMLANACAK

Gerçekleştirilen istişareler sonrasında, opera ve bale alanında önemli kararlara imza atıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre DOB Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek projeler şöyle oldu:

* “TÜRKSOY üye ülkelerin dillerinde milli opera ve bale eserlerine dair ansiklopedik bir kitap yayımlanacak.

* 2026 yılı TÜRKSOY kapsamında yapılacak etkinlikler Türk Dünyasının iki önemli sanatçısı olan Kırgız opera sanatçısı Bulat Minjilkiyev ve Türk besteci Adnan Saygun’un adına ithaf edilecek.

* DOB Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında düzenlenecek Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde TÜRKSOY koordinasyonunda Kazakistan Abay Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından Aram HaçaTuryan’ın ‘Spartaküs’ balesi sahnelenecek.

DİJİTAL PLATFORM KURULACAK

* 2026 yılında Çimkent Şehir Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından prömiyeri gerçekleştirilmesi planlanan ‘Kazıgurt Efsanesi’ operasında TÜRKSOY üyesi ülkelerden genç opera solistleri sahne alacak.

* TÜRKSOY bünyesinde tüm Türk dünyasındaki tiyatroları kapsayan dijital bir platformun (örnek: Operabase) kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

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* Türk dünyası ulusal opera repertuvarı geliştirilecek.”

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİLER









TÜRKSOY’un Türk Dünyasını bir araya getiren ve geleneksel etkinlikleri arasında yer alan ‘26. TÜRKSOY Opera Günleri’ de düzenlendi. 11 - 22 Haziran tarihlerinde Aktau, Almatı ve Bişkek’te gerçekleşen ‘26. TÜRKSOY Opera Günleri’ne, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Tenor Ufuk Toker ve Soprano Özgecan Gençer katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Abay Kazakistan Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Orkestrası ve Korosu eşliğinde, Kırgız ve Kazak orkestra şefleri yönetiminde de konserler gerçekleşti.

TAN SAĞTÜRK SEUL’DE JÜRİ BAŞKANI OLDU





Devlet Opera ve Balesi (DOB), uluslararası çalışmalarından birisini de Güney Kore’de gerçekleştirdi. Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Başkan Yardımcısı da olan DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, 19 - 22 Haziran tarihlerinde Seul’da düzenlenen 2025 ‘18. Kore Uluslararası Bale Yarışması’nda Jüri Başkanlığı görevine seçildi. IFBC Başkanı Sergey Usanov, Kazakistan Almatı Ulusal Balesi Genel Müdürü Gulzhana Tutkibayeva, Bolşoy Bale Akademisi’nden Yuri Vyskubenko gibi dünyanın önde gelen bale otoriteleri de jüride yer aldı.

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PALERMO’DAKİ YARIŞMANIN ÖN ELEMESİ AKM’DE YAPILDI



DOB, 17 - 20 Ekim 2025 tarihlerinde İtalya’nın Palermo kentinde gerçekleşecek 24. Uluslararası Ottavio Ziino Opera Yarışması’nın ön elemelerini, diğer katılımcı ülkelerle beraber aynı anda İstanbul AKM’de düzenledi. İstanbul DOB Müdürlüğü tarafından AKM’de gerçekleşen ön eleme, 27 genç sanatçının rekabetine sahne oldu. Ön elemeler, İstanbul ile eşzamanlı prestijli tiyatro ve kurumları olan 9 ülkede gerçekleşti.