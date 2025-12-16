Türk dünyasına küresel güç vizyonu

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde “AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı”nda özetle şunları söyledi: “Son iki asrımız sadece milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla, çilelerle ve işgallerle geçti. Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil, 1940’ların tek parti döneminde ülkemizde de yasaklanmıştı. Mesela 1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar, sanat erbabı ‘Turancı’ denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştür.

CHP’NİN KARA LEKESİDİR

Türkiye’ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü’nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe ‘Boraltan Faciası’ olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır. Boraltan faciası, CHP’nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir.

1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar 80’lerde Jivkov’un asimilasyon dayatmasına kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bu ilgisizliğe son veren 8. Cumhurbaşkanımız Özal olmuştur. Rahmetli Demirel de Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Elbette ülkemizde bu mücadelenin bayraktarlığını son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağımız MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır. Onların özlemini çektiği birlikteliği, dayanışmayı ve kardeşlik iklimini, son 23 yıldır attığımız adımlarla biz gerçeğe dönüştürüyoruz.

YENİ BİR ADIM ATIYORUZ

Bugün bütün bu çabaları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Türk halklarının birikimini, tecrübesini ve hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge (AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi), gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir. Vizyon belgemizi altı lehçede ve ortak alfabe ile hazırladık. Türk devletleri arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesini ve çok boyutlu işbirliklerinin kurumsal bir çerçevede güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ekonomik entegrasyon hedeflerinden kültürel işbirliklerine, enerji güvenliğinden ulaştırma ağlarına, eğitimden gençlik politikalarına kadar Türk devletlerinin mevcut potansiyelini verimli biçimde harekete geçirmeyi hedefliyoruz.

YÖNETİM MODELİ

Birçok başlığın yanında bilhassa ekonomik alandaki stratejiler, vizyon belgemizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ticaret hacminin genişletilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ortak pazar hedefi, mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacaktır. Enerji koridorları, lojistik hatlar ve dijital altyapı çalışmalarının birbirini tamamlayan unsurlar haline gelmesi, Türk dünyasını küresel düzlemde yükselen bir ekonomik güç odağına dönüştürecektir. Türk devletleri ile dış ticaretimizi inşallah orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaştırma ve lojistik stratejileri de bu vizyonun önemli halkalarındandır.”

ÖZGÜR ÖZEL’E: ALEVİ PROVOKASYONU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’i eleştirirken şöyle dedi: “Yeni Genel Başkan’ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması, bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir. Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz.”

OK VE YAY HEDİYE EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’nun da yer aldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ok ve yay hediye edildi. Törende Türk dünyasını temsilen gösteriler de yer aldı. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)