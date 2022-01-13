Türk dokuması sahneye çıktı

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Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun olarak yeniden üretilerek, modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması amacıyla Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ dün sahneye çıktı. ‘Geçmişten Geleceğe’ temalı ilk sahne gösterimi, Beştepe’de büyükelçiler ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nin güçlü kurumların ortak çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti:

SANDIKLARDAN ÇIKARILDI

“Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Olgunlaşma Enstitüleri, Tekstil İhracatçı Birliğimiz ve çok değerli tasarımcılarımızın gayretinden doğdu. Yok olmaya yüz tutmuş geleneksel dokumalarımızdan nadir örnekler bir araya getirildi. Ne yazık ki artık ustası kalmamış kumaşlarımız sandıklardan çıkarıldı. Bu proje ile yok olmakla karşı karşıya kalan bu zengin kültürümüzü yeniden ihya etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye tekstil ihracatında çok güçlü bir ülke. Küresel salgın şartlarına rağmen, 2020 yılında bir basamak atlayarak dünyanın en büyük beşinci tekstil ihracatçısı durumuna geldi. Hedefimiz, bu ihracat başarımızı yerel dokumalarımızla daha da zenginleştirmek, tekstilde bir Türkiye markası oluşturmak.

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SİLİNMESİNE İZİN VERMEYİZ

Geleneksel sanatların ihyası, bugünün tasarım dünyası için de taze bir nefes demek. Mimariden teknolojiye kadar, her alanın, insanın soyut dünyasından beslenmeye ihtiyacı var. O nedenle, bu nadide değerlerin, yeryüzünden silinmesine izin veremeyiz.”

DÜNYACA ÜNLÜ MODACILAR İMZA ATTI

Tanıtımda geleneksel dokumalar, farklı zamanlarda kullanıma ilişkin tasarlanmış kıyafetler ve ev tekstil örnekleri, 99 ülkeden büyükelçiler ve eşleri ile maslahatgüzarlar ve büyükelçilik temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Sahnede Arzu Kaprol, Dilek Hanif, Aslı Filinta, Ece Ege, Gül Ağış, Nedret Taciroğlu, Simay Bülbül, Tuvana Büyükçınar gibi ünlü tasarımcılar ile Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nden tasarımcıların tasarladığı kıyafetler yer aldı.