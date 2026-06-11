Türk doktorun ilacı körlükten kurtaracak

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TÜRK göz doktoru Dr. İskender Alkın Solmaz, yaklaşık 8 yıl önce bir merak üzerine bilimsel bir çalışmaya başladı. Amacı dünyada 300 milyon insanı etkileyen, kornea nakli dışında tedavisi olmayan ve körlüğe yol açan ‘fuchs distrofisi’ ismindeki bir kornea hastalığına ilaç geliştirmekti. Meslektaşlarıyla birlikte 4 kişilik bir ekip oldular. 6 ay boyunca tavşanlar üzerinde çalışmalar yapıldı. Tavşanlara damla damlatılarak hastalık tedavi edilmeye çalışıldı. Sonuçlar yüz güldürücü olunca işinsanı Mehmet Ali Aydınlar mali destek vererek yatırımcı oldu.

2018 yılında çalışmalarına başlanan göz damlasını anlatmak üzere Dr. İskender Alkın Solmaz, bu yıl Amerikan’ın bu alandaki önemli derneği olan American Society of Cataract and Refractive Surgery’nin (ASCRS) yıllık kongresine katıldı. Nisan ayında Harvard, Stanford gibi üniversitelerin çalışmalarıyla yarışan Dr. Solmaz’ın çalışması, kongrede en iyi bilimsel makale olarak seçildi. Dr. Solmaz’ın ekip arkadaşlarıyla birlikte üzerinde çalıştığı göz damlası klinik çalışmaların ardından milyonlarca insan için umut oldu.

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‘YAKLAŞIK 38 MİLYON HASTA VAR’

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Çalışmayı Hürriyet’e anlatan Dr. İskender Alkın Solmaz, şu an Faz-1 çalışmalarına hazırlandıklarını ve araştırmalar için 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu olay tamamen kişisel merakım ile ortaya çıktı. ‘Fuchs’ hastalığı kornea nakli dışında tedavisi olmayan bir hastalık. Her yüz kişide yaklaşık 4-5 kişide görülüyor. Genetik bir rahatsızlık ve genellikle 40’lı yaşlarda başlayıp bir 10 yıl içinde görme yetisi tamamen kayboluyor. Gözün endotelium denilen tabakası bozuluyor ve bu yüzden zamanla buzlu cam şeklinde görmeye başlıyor hastalar. ABD’nin de içinde bulunduğu 7 büyük ülkede yaklaşık 38 milyon hasta olduğu tahmin ediliyor.

Çift kör randomize çalışma şeklinde bu çalışmayı gerçekleştirdik ve ilk sonuçlar çok güzel geldi. Makalemizi ASCRS’de sunduk. En iyi makale seçildi. Şu anda Faz-1 öncesi çalışmadayız ve bu çalışmaları devam ettirebilmek için Kanada’da bir şirket kurduk.

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‘MİLYON DOLARLIK YÜK ORTADAN KALKACAK’

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) de onay alarak bunu bir göz damlası olarak piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Bu hem hastalığın tedavisini sağlayacak hem de sağlık sisteminin üzerindeki milyon dolarlık bir yükü kaldıracak. Çünkü kornea nakli ameliyatları için ABD’de kişi başı 20 bin dolar harcanıyor. İlaç geliştirme çalışmaları tahmin ettiğimiz şekilde hızlı ilerlerse 2030 yılında onay alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda ülkemiz için de güzel bir çalışma yapmış olmak istiyoruz.”