Türk doktorun ameliyatı dünya literatüründe

Ürolog Prof. Dr. Altuğ Tuncel, sadece bir böbrek üstü bezi olan 35 yaşındaki kadın hastada floresan infra-red teknolojisi kullanarak, laparoskopik cerrahi ile minimal invaziv (kapalı) başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Bu operasyonda, sağ böbrek üstü bezinde 3 santimetre çapında hormon salgılayan kitle nedeni ile ‘cushing sendromu (vücutta aşırı kortizol üretimi)’ gelişen hastanın böbrek üstü bezinin sadece hastalıklı kısmı çıkarıldı. Böylece, böbrek üstü bezinin geride kalan sağlıklı bölümü korunarak hastanın hormonların üretiminin devam etmesi sağlandı. Hastanın ileriki dönemde yaşayabileceği böbrek üstü bezi yetmezliği riski de ortadan kaldırılmış oldu. Ameliyat, uluslararası literatürde bir ilk olduğundan Journal of Laparoendoscopic And Advanced Surgical Techniques dergisinin Videoscopy bölümünde video sunum olarak yayımlandı. Prof. Dr. Altuğ Tuncel Hürriyet’e operasyonu anlattı:

İLAÇ TEDAVİSİNE GEREK KALMADI

“Bu hastamızda sadece sağ tarafta böbrek üstü bezi mevcuttu. Diğer böbrek üstü bezinin beş yıl önce yine aynı hastalık nedeni ile tamamen alındığını öğrendik. Operasyonda, böbrek üstü bezinde yerleşen kitlenin sınırları ve organın damar yapıları infra-red floresan teknolojisi sayesinde net görüntülendiği için mevcut kitle geride hastalıklı doku kalmayacak şekilde böbrek üstü bezini besleyen ana damarlar korunarak tamamen çıkarılabildi. Eğer mevcut olan böbrek üstü bezini tamamen çıkarmak zorunda kalsaydık, hastamız tüm hayatı boyunca steroid tedavisi kullanmak zorunda kalacaktı. Sonuçta hastamız şu anda hiçbir ek ilaç tedavisine gerek kalmadan normal yaşantısına devam ediyor.Ameliyat öncesinde cushing sendromuna bağlı olarak gelişen yüksek tansiyon, aşırı kilo artışı, kan şekeri yüksekliği ve vücutta aşırı derecede tüylenme artışı görülen hastanın operasyon sonrasındaki üçüncü ayda tüm klinik bulguları düzeldi. Hastamız artık ne tansiyon ilacı ne de şeker ilacı kullanıyor. Ayrıca vücudundaki ödem ve şişlikler kayboldu, enerji seviyesi normale döndü.”