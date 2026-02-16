Türk doktorlar tıp tarihinde... Hacettepe Yale’i yendi

Haberin Devamı

ABD’nin New Orleans kentinde 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenen Göğüs Cerrahları Derneği (Society of Thoracic Surgeons - STS) Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önemli bir başarıya imza attı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Nazlı Melis Coşkun ile Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Atilay Koltuk’tan oluşan ekip, Avrupa kıtasını temsilen katıldıkları yarışmada, Amerika kıtasını temsilen yarışan Yale Üniversitesi ekibini geride bırakarak birincilik elde etti. 62 yıldır düzenlenen bu toplantı kapsamında gerçekleştirilen bilgi yarışmasında başarıya imza atan ekip, dünya sahnesinde Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Nazlı Melis Coşkun, toplantı ve yarışma sürecini şöyle anlattı:

ÖNCE OXFORD’U ELEDİLER

“Türkiye’de önce online ortamda bir eleme sınavı çözdük. Bunu Avrupa’daki tüm takımlar kendi aralarında çözüyor. Ardından ilk 3’e giren takımlar Avrupa’daki yarı finale davet ediliyor. Bu kapsamda biz de önce Danimarka’daki yarı finalde aralarında Oxford Üniversitesi’nin de bulunduğu iki takımla yarıştık. Yarı finalde onları da geçtiğimiz için ABD’deki final etabına davet edildik. Finalde karşımızda Amerika kıtasını temsilen Yale Üniversitesi vardı. Avrupa kıtasını da biz temsil ettik. Yarışma bütün kalp ve göğüs cerrahisi konularını kapsadığı için arkadaşım Atilay ile bu yarışmaya girmeye karar verdik. Türkiye’den daha önce yarı finallere giden takımlar olmuş ancak finalde kazanan ilk takım biz olduk. Yarışmada 5 kategoride toplam 25 sorudan sorumluyduk.

ÇEKİŞMELİ BİR REKABET VARDI

Bu kategoriler genel olarak göğüs cerrahisi, erişkin kalp cerrahisi, çocuk kalp cerrahisi, yoğun bakım, ilaç ve hasta takibi ile bu iki branşın tarihçesine yönelik sorulardan oluşuyordu. Yarışma sırasında spiker soruları soruyor ve cevabı bilen ekibin hızlıca butona basması gerekiyor. Butona ilk basan soruyu yanıtlayabiliyor. Doğru cevapta puanlar toplanıyor ancak yanlış cevap verilirse de puan eksiliyor. Final sorusuna kadar biz 5 bin, Yale takımı ise 3 bin puan elde etti. Son sorunun cevabı içinse belli bir puanın riske atılması gerekiyordu. İki taraf da 1000 puanını riske attı. Son soruyu da biz doğru cevapladık. Yarışma hem eğlenceliydi hem de çekişmeli bir rekabet vardı.”

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN EN İYİLERİ

Hacettepe Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Atilay Koltuk sonucun büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi: “Hacettepe, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden ve hastanelerinden biri olmasına karşın ‘Oxford, Yale üniversiteleri bizden daha iyi’ gibi bir düşünce olabiliyor. Ancak bu yarışmayı kazandıktan sonra Türkiye’deki doktorların diğer ülkelerdekilerden bir eksiği olmadığını, hatta fazlası olduğunu görmüş olduk. Yarışmayı kazandıktan sonra orada Türk bayrağını açmak da oldukça mutluluk verdi. Bu kongre 62 yıldır düzenleniyor ve oldukça kapsamlı. Dünyada tıp alanında bu tarz yaklaşık 5 tane önemli ve prestijli toplantı düzenleniyor. Bu da onlardan biriydi.”

ATATÜRK ROZETİYLE

Yanlarında Türk bayrağı ile Atatürk ve Türk bayraklı rozetlerinin olduğunu dile getiren araştırma görevlisi Atilay Koltuk, yarışma öncesindeki duygularını da şöyle ifade etti:

“Yarışma başlamadan önce kendi aramızda Atatürk ve Türk bayraklı rozeti takacaksak bu yarışmayı kazanmak zorundayız diye konuşmuştuk. Bu rozetlerle ülkemizi temsil ettiğimizi daha güçlü bir şekilde hissettik. Bu yüzden de yarışma sürecinde bir hayli heyecanlıydık.”