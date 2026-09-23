Türk doktorlar ilham verdi: Kalp pili tarih mi oluyor

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STEM Cell isimli bilimsel dergide yayımlanan bir makale, hastalar için umut yaratırken tamamen biyolojik bir çözümle vücuda hiçbir yan etki yaratmadan hastalığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kalp pilinin bazı hastalarda kalp yetmezliğine neden olmasından yola çıkılarak gerçekleştirilen bu araştırmayı önemli kılan bir diğer nokta ise Türk bilim insanlarının 17 yıl önce yaptıkları bir çalışmanın ilham vermiş olması.

KÖK HÜCREYLE TAMİR

Yaklaşık 17 yıl önce Türk Kardiyolog Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu ve ekip arkadaşları bilimsel bir çalışma yaptı. Kalp pili takılan hastalarda zamanla gelişebilen kalp yetmezliğine çözüm bulmayı amaçlıyorlardı. Dr. Vatankulu bu çözümü buldu ve 2009 yılında yayınlanan çalışma tıp dünyası tarafından büyük bir dikkatle incelendi. 2010 yılında Avrupa, 2012 yılında ABD bu çalışmaya atıfta bulunarak tedavi protokollerini değiştirdi. Tıp dünyasında uzun yıllar konuşulan bu çalışmanın ardından bu yıl nisan ayında Stem Cell dergisinde yayınlanan çalışma da yine aynı konuda çığır açtı.

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Kalp pili takılması gereken aritmi ya da kalpte iletim bozukluğu gibi hastalıkları olanlar için hastanın kendi kök hücresi ile yeniden hücre üretimini hedefliyordu. Çalışmada Vatankulu’nun araştırmasına atıfta bulunuluyordu. Yani Doç. Dr. Vatankulu ve arkadaşlarının yaptığı çalışma yaklaşık 17 yıl sonra belki de bu problemi tamamen ortadan kaldırmak için ilham oldu.

TAMAMEN BİYOLOJİK

“Bu çalışma tamamen biyolojik bir çözüm yaratıyor. Bugünden yarına olacak bir şey değil ama uzun vadede önemli bir adım. Gelecek hep kök hücre çalışmaları ile şekillenecek” diyen Florya Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu, şunları söyledi: “Biz, 2009 yılında bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın amacı kalp pili taktığımız hastalarda gelişen kalp yetmezliğine çözüm bulmaktı. Kalp pili, kalbin tek tarafından olduğu için senkron bozukluğu yaratıyor ve kalp yetmezliği yapıyordu. Biz de üçüncü bir kablo ekledik. Kalbin sol tarafına kablo ekleyerek senkron bozukluğunu ortadan kaldırdık. Bu da 2009 yılında American Journal of Cardiology’de etki faktörü çok yüksek bir dergide çıkmıştı. Bu çalışma öyle bir ses getirdi ki 2010’da Avrupa benim çalışmama atıfta bulunarak tedavi kılavuzunu güncelledi. 2012’de ABD güncelledi kılavuzu ve bu çalışmadan sonra kesinlikle bu kablo eklenmeli olarak kabul etti. 2014 yılında da tüm dünyada bu kılavuz tamamen değiştirildi çalışmamıza atfen. Bunun üzerine Nisan 2026’da ciddi bilimsel bir dergide kalp pillerinin riskleri olmasına istinaden hastaları bundan kurtarmak amacıyla kök hücre çalışması yapılmış. Burada da elektriksel iletiyi yapan ancak bozulan hücre grubunu kök hücre ile yeniden üretmeyi amaçlamışlar ve üretmişler. İnsan kök hücresi ile burada bozulan mekanizma düzeltilmiş ve kalp piline olan ihtiyacın ortadan kalkması hedeflenmiş.”

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ÖLÜMCÜL ARİTMİYİ BİLE ENGELLİYOR

Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu, çalışmanın önemini şu sözlerle anlattı: “Bu çalışma önemli çünkü uzun dönem takip edilmiş deney hayvanlarıyla ve kötü dediğimiz ölümcül aritmileri bile engellediği ortaya koyulmuş. Bu tabii hemen ortaya çıkacak bir şey değil ama uzun vadede artık kalp pilleri ortadan kalkacak ve insan kök hücresi ile tedaviler yapılacak. Burada kök hücreler olduğu gibi koyulmuyor. Birçok işlemden geçiyor. Bu çalışmayı farklı kılan da o.”