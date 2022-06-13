Türk doktor görmede çığır açacak! Gözdeki karanlığı yenen buluş

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ABD’de yaşayan göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Levent Akduman, uzağı görme sorunu yaşayan bir hastası için tasarladığı implant ile ABD’de oftalmologlar arasında gerçekleştirilen The Winning Pitch Challange’da ‘Retina’ alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Levent Akduman, ödülün ardından ayağının tozuyla Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) düzenlediği organizasyon ile Türkiye’ye geldi. Prof. Dr. Akduman’ın tasarladığı implant ABD’den sonra ikinci olarak Türkiye’de bir hastaya uygulandı.

PATENT ALDI, SIRA FDA’DE

Yaklaşık 30 yıldır ABD’de doktorluk yapan Prof. Dr. Levent Akduman, implantı Hürriyet’e şöyle anlattı: “Türkiye’de de yaklaşık 2 milyon civarında insanda 6 numara üstü miyopi var. Bunların yarısında 10 yıl içinde görmeyi etkileyecek şekilde gözde deformasyon olacak ve belki bu implant sayesinde o deformasyon düzelecek. 50’li yaşların üzerinde ve gözlük ile durdurulamayan bir miyopisi olan hastalarda kullanılabilir. Bu implantı bir hastama yardım için geliştirmiştim. Daha sonra başka bir hastamın medikal cihazlar ürettiğini öğrenince özel olarak üretim gerçekleştirdik. ABD’de tek bir hastaya yardım amaçlı böyle bir implant geliştirilebiliyor ancak ticari üretime geçilirse o zaman FDA onayı almanız gerekli. Ben de patentini aldım ve FDA onayı için başvuracağım. Daha sonra tüm dünyada kullanılabilir hale gelecek. Türkiye’deki hastamdan ise çok umutluyum çünkü onda erken safhada yakaladık.”

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'DÜNYANIN EN ŞANSLI İNSANIYIM'

Prof. Dr. Akduman’ın tasarladığı implant ABD’den sonra ikinci olarak Türkiye’de 73 yaşındaki Nazife Şenses’e takıldı. Şenses, duygularını şöyle ifade etti: “Ben dünyanın en şanslı insanıymışım ki böyle bir ekip ile karşılaştım. Görme sorunu yaşadığım zamanlar hayata küsmüştüm. Her gün dua ediyorum kendilerine.”