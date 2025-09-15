Türk dizileri bölüm açtırdı

Haberin Devamı

TÜRK televizyon dizileri, Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Balkanlar’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Diziler, tarihi veya güncel hikâyeleriyle birlikte, Türkçenin melodisi ve Türk kültürünün renkli yansımalarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Türkiye, bu başarısıyla dünyada en çok dizi ihraç eden ülkeler arasında bulunuyor. Bu ilgiyi akademik bir zemine taşımayı hedefleyen Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Kültürü Programı’nı hayata geçirdi. Program, Türkçeye aşina olan dizi izleyicilerine hem dilimizi hem de Türk kültürünü akademik bilgiyle öğretmeyi hedefliyor. Uzaktan eğitim veren programa sadece yabancı öğrenciler katılabilecek ve eğitim sürecinin sonunda başarılı olanlar uluslararası geçerliliği olan diploma alacak.

UZAKTAN EĞİTİM

Kayıtları 17 Ekim’e kadar devam eden program bir yıl hazırlık, iki yıl da önlisans eğitiminden oluşuyor. Hazırlık senesindeki dil eğitiminin ardından edebiyat, tarih ve kültür alanlarında derslerle kapsamlı bir müfredat uygulanacak. Diğer yandan gelenekler ve gündelik yaşamdan örneklerle öğrencilerin Türkiye’yi daha yakından tanıması sağlanacak. Dersler, zengin görsel-işitsel materyaller ve etkileşimli kaynaklarla desteklenecek. Dizilerle başlayan Türkçe merakı, bu program sayesinde sürdürülebilir bir öğrenme sürecine dönüşecek.

‘Yargı’, ‘Camdaki Kız’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ gibi dünya çapında izlenen diziler Türkçeye ilgiyi arttırdı.

50’DEN FAZLA ÜLKEYE

Üniversite yönetiminin verdiği bilgiye göre şu anda programa başvurular en çok Endonezya, Balkanlar ve Ortadoğu ülkerinden geliyor. Bir de yurtdışında yaşayan ama geleneklerini öğrenmek, köklerine sahip çıkmak isteyen 4’üncü ve 5’inci nesil Türkler ilgi gösteriyor. Ancak program, dünyanın farklı bölgelerinden öğrencilere ulaşmayı amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, halihazırda 50’den fazla ülkeden öğrenciye eğitim veriyor. Bu altyapı, Türk Dili ve Kültürü Programı için de kullanılacak. Öğrenciler, ülkelerinden ayrılmadan ders materyallerine erişebilecek. Çevrimiçi destek kanallarıyla akademik danışmanlık alabilecek.,

TÜRKÇE DÜNYA SAHNESİNDE

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel: “Türk dizilerinin dünya çapında kazandığı geniş izleyici kitlesi, Türkçe öğrenme ve Türkiye’yi yakından tanıma isteğini daha da güçlendirdi. Mottomuz: ‘Tüm dünyaya Türkçe öğretmek.’ Öğrencilere kendi ülkelerinden ayrılmadan, mekân ve zaman sınırlaması olmaksızın ders materyallerine erişebilme imkânı sağlıyoruz. Zengin öğrenme malzemelerimiz, etkileşimli dijital içeriklerimiz ve ihtiyaç duydukları konularda çevrimiçi kanallar aracılığıyla akademik destek imkânlarımız sayesinde öğrenciler, öğrenme süreçlerini kendi hızlarında ve yaşam koşullarına uygun biçimde sürdürebiliyor. Türkçe’yi dünya sahnesine taşıyoruz.”

