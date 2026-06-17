Türk diplomatların katili yeniden cezaevinde

Haberin Devamı

Yunanistan’da siyasi ve hukuki tartışma yaratan tahliye kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Dün Pire İstinaf Mahkemesi Savcılığı’na çıkan Giotopulos, Atina Koridallos Cezaevi’ne nakledildi. Yunan basını, 24 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Giotopulos’un şartlı tahliyesi için öngörülen sürenin tamamlanmasına yaklaşık bir yıl kaldığına dikkat çekti.

YENİDEN Mİ SALIVERİLECEK

Yüksek Mahkeme’nin tahliye kararını bozması, savcılığın itirazıyla gündeme gelen “25 yıllık fiili infaz süresi” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Savcılık, 17 kez müebbet hapis cezası alan Giotopulos’un şartlı tahliye için gerekli süreyi tamamlamadığını savunarak karara itiraz etmişti. Bu da, 24 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan hükümlünün, gelecek sene serbest kalabileceği şeklinde anlaşıldı. 82 yaşındaki Giotopulos, 21 Mayıs’ta sağlık durumu, yaşı ve cezaevindeki iyi hali gerekçe gösterilerek şartlı tahliye edilmişti. Ancak karar, hem Yunanistan’da, hem de uluslararası alanda sert tepki çekti. Türkiye, tahliye kararını “şehit diplomatların hatırasına saygısızlık” olarak nitelendirerek, Yunan makamlarına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da karardan “derin hayal kırıklığı” duyulduğunu açıkladı. Örgüt; 1991’de Türkiye’nin Atina Basın Ataşesi Çetin Görgü’nün öldürülmesi, aynı yıl Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişimi ve 1994’te Müsteşar Haluk Sipahioğlu’nun öldürülmesi dahil çok sayıda eylemden sorumlu tutuluyor.