Türk Devletleri’nden Budapeşte buluşması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Macaristan’ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’deki zirvede, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak. Ayrıca, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması da planlanıyor.

KURUMSAL YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “‘Doğunun ve Batının Buluşma Noktası’ temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir” açıklamasını yaptı.