‘Türk Devletleri Üniversitesi’ kuruldu

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Türkiye ve Özbekistan Yükseköğretim Kurulları arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar tarafından imzalandı. Üniversitenin akademik hayatına başlaması için Türkiye’deki ilgili üniversitelerin hazırlıkları da tamamlandı. YÖK’te düzenlenen imza töreninde konuşan Özvar, tarihi bir günün yaşandığını dile getirerek şunları söyledi:

KÜRESEL GÜÇ

“Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin başlıca amacı her iki ülkenin de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını hazırlamak, bilim ve teknoloji alanında bölgesel ve küresel çapta söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek, kültürel ve akademik paylaşımı artırmak olacak. Üniversitemiz, Türkiye ve Özbekistan’ın bilgi ve birikimlerini bir araya getirerek her iki ülkenin de geleceğine büyük katkılar sağlayacak. Üniversitemiz, nitelikli genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamanın yanı sıra bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanında öncü projeler geliştirerek ülkelerimizin küresel rekabet gücünü artıracak.”

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ÇATI ÜNİVERSİTE

- YÖK Başkanı Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin bir nevi ‘çatı üniversite’ konumunda olacağını kaydederek şunları ifade etti: “Üniversitemiz, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayarak uluslararası standartlarda eğitim verecek. İlk aşamada İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Hacettepe ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek mühendislik, bilişim, sağlık ve tarım programlarıyla üniversitemiz faaliyetlerine başlayacak. Ortak eğitim programlarıyla mezun olacak öğrencilerimiz, Türk dünyasında farklı ülkelerde istihdam edilebilecek bilgi ve donanıma sahip olacak, böylece bu coğrafyada insan kaynağının etkileşimi pekişecek. Tüm üniversitelerimizi Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.”