Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplandı: ‘Tek yürek, tek vücut olduk’

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” teması ile Ankara’da düzenlendi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi: “Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün ‘Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım’ temalı olağanüstü zirvemiz vesilesiyle bir araya geldik. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız.

YALNIZ BIRAKMADINIZ

Ülkemizin güneyindeki 11 şehir, 6 Şubat günü şiddeti ve yıkıcılığı itibarıyla dünyada eşine az rastlanır bir tabii afetle sarsıldı. Deprem sonrası yardıma koşan ilk Türk devletleri oldu. En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.”

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Zirvede liderlerin imzasıyla 16 maddelik Ankara Bildirisi de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

TÜRK YATIRIM FONU KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında ise şunları kaydetti: “Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşmasının imzalanması zirvemizin somut adımları arasında olmuştur. Türk Yatırım Fonu’nun Türk dünyasında eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı çevresinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Türk devletlerindeki firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak. Türk Yatırım Fonu’nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum.”

KKTC GÖZLEMCİ STATÜSÜNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Azerbaycan’ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katıldı. Geçen sene yapılan Semerkant Zirvesi’nde gözlemci statüsü elde eden KKTC, ilk defa bir TDT Zirvesi’nde yer aldı.