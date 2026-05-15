Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da: Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi başladı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Kazakistan#Türkistan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 13:13

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan Kongre Merkezi'ne gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kazakistan’ın başkenti Astana’da yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalanmış ve Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev açıklamalarda bulunmuştu.

ÖZBEK MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

ERDOĞAN ZİRVE ÖNCESİ TOKAYEV İLE TOKALAŞTI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başladı. Zirvenin gerçekleştiği binaya gelen Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı ve iki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdi. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

