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Türk Devletleri Parkı açıldı

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#Türk Devletleri Parkı#Beştepe Millet Ormanı#Çam Fidanı
Türk Devletleri Parkı açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk liderlerle Beştepe Millet Ormanı ve ‘Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nı açtı. Açılışta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orbán da yer aldı. 

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Liderler parkta çam fidanı dikti. Fidan dikiminin ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu, çeşitli marşlar seslendirdi. Marşlara geleneksel dans gösterisiyle eşlik edildi.  Dans gösterisinin ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları tören alanının üzerinden gösteri uçuşu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan konuklara, aralarında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Sarayı ve Sümela Manastırı gibi kültürel mirasların minyatürlerinin bulunduğu bölümü gezdirdi.

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#Türk Devletleri Parkı#Beştepe Millet Ormanı#Çam Fidanı

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