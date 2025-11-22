×
Türk destanları, mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldı! Çocuklarına koyduğu isimler dikkat çekti: 'İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor'

#Denizli Çivril#Türk Tarihi#İlginç İsimler
Türk destanları, mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldı Çocuklarına koyduğu isimler dikkat çekti: İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor
Denizlili baba, Türk tarihini 12 çocuğunun isminde yaşatıyor. Halil ve Eşe Nazlı Çetin çiftinin 12 çocuğu, Orta Asya Türk kültürü ve destanlarından esinlenilerek seçilen isimleri taşıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesi İğdir Mahallesi'nde oturan ve kurduğu mermer fabrikasında üretim yapan 63 yaşındaki Halil Çetin, gençlik yıllarından bu yana Türk tarihine ilgi duydu. Çetin, bu ilgisi nedeniyle, dünyaya gelen 12 çocuğuna da "Oğuzhan, İlbilge, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar" isimlerini verdi.

Çivril sakinleri, hem ailenin kalabalık oluşu hem de çocukların isimlerinin özgünlüğü nedeniyle Çetin ailesini yakından tanıyor. Özellikle ailenin iş yaptığı kişiler ve sosyal medya kullanıcıları isimlere ilgi gösteriyor.

Baba Çetin, aslen Afyonkarahisarlı olduklarını ancak ailesinin 64 yıl önce Çivril'e göç ettiğini söyledi.

Eşi Eşe Nazlı ile 1984 yılında evlendiklerini belirten Çetin, dünyaya gelen çocuklarının isimlerini Türk tarihinde yer edinmiş Türkçe isimlerden seçtiğini dile getirdi.

Türk destanları, mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldı Çocuklarına koyduğu isimler dikkat çekti: İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor

"TÜRK TARİHİNE ÇOK BÜYÜK SEVGİM, SAYGIM VE MERAKIM VAR"

Çetin, 8 oğlu ve 4 kızından en küçüğünün 17, en büyüğünün 40 yaşında olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Milliyetçi ve ülkücü kökenden gelen biriyim. Yani o terbiyeyle yetişmiş bir insanım. Türk tarihine çok büyük sevgim, saygım ve merakım var. Lise bitene kadar birçok tarihçinin kitaplarını 2-3 sefer okudum. Çocuklarıma eski Türk tarihinde yer edinmiş, gönüllerde kalan, saygı duyulan isimlerden koydum. Türkçe isim tercih ettim. Dünyanın en eski milletlerinden birisiyiz. Geçmişimizle gurur duyuyorum. "

Eşe Nazlı Çetin ise 12 çocuk annesi olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk destanları, mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldı Çocuklarına koyduğu isimler dikkat çekti: İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor

Çocuklara verilen isim konusunda eşine hiç müdahale etmediğini belirten Çetin, "Bu isimleri koyma demedim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsi kendi işinde gücünde." dedi.

19 yaşındaki Subutay Noyan Çetin de eski Türk ismini taşıdığı için kendisini farklı hissettiğini dile getirerek, "İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor. İsmimle gerçekten gurur duyuyorum. Babam iyi ki bu ismi koymuş. Diğer isimlere göre adım bende ağırlık hissettiriyor." diye konuştu.

