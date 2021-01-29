Türk denizcilerden iyi haber: Korsanlar irtibat kurdu

Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye Nijerya açıklarında saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, 5’inci gün şirketle irtibata geçti. İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik’in işletmesindeki M/V Mozart’ın mürettebatı için şirketle irtibata geçtikleri öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

HEPSİNİN SAĞLIĞI İYİ

BODEN Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, CNN TÜRK canlı yayınında Türk gemicilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Karsan, açıklamasında şunları söyledi: “Hepimize geçmiş olsun diliyorum. Bütün personelin sağlığının yerinde olduğuna dair direkt gemi kaptanıyla görüşme yapılarak ve tek tek daha sonra personelle görüşülerek teyidini aldık. Şahsen ben görüşmedim. Ama sorumlu arkadaşlarımız 15 kişiyle tek tek görüştüler. Ve hepsinin sağlığı yerinde. Ben de bizzat dinledim bu görüşmeleri.

BİZDEN BİR ŞEY İSTEMEDİLER

Öncelikle ilk haber verdiğimiz aileler oldu. Çünkü onların hakkıdır bu. Bizden herhangi bir şey talep etmediler. Çünkü biz İstanbul ofisiyiz. Teknik işlere bakan ofisiz. Geminin armatörü yurt dışında. Yabancı bayraklı bir gemi. Biz geminin armatörüne yönlendirdik korsanları. Geminin armatörünün hazırlamış olduğu kriz ekibi onlarla görüşmeleri yürütecek artık. Telefon numarası verdik ilgili kriz merkezine. Aramışlar. Onlar da bir kez daha tek tek personelle görüşerek teyidini almışlar. Hepsinin sağlığı yerinde şükürler olsun. Bunun dışında görüşmelerle ilgili bize herhangi bir bilgi verilmedi ve verilmeyecek. Çok hassas bir konudur bu. Dolayısıyla ben dahil olmak üzere bu bilginin kimseye verilmeyeceğini kriz masası açıkça ifade etti.

UZMAN EKİPLER GÖRÜŞÜYOR

Şirket olarak en hızlı çözüm için görüşmeleri uzman ekip gerçekleştiriyor. Ekip bu konuda tecrübeli, daha önce bu konularda uzun süre görev almış. Ne gerekiyorsa, maddi manevi imkanı esirgemeden; tek konsantre olduğumuz konu personelin sağ salim Türkiye’ye getirilmesi. Bununla ilgili maddi imkanın her türlü şekilde şirket tarafından sağlanacağı bilgisini almış bulunuyoruz. Ailelere haber verdiğimiz anda diğer hattan da bize desteğini esirgemeyen tüm devlet adamlarına bu bilgileri ilettik.”