Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü

Olay, 4 Nisan'da, Fransa'nın Sete Limanı'nda meydana geldi. Danimarkalı DFDS şirketine ait Sümela Seaways yük gemisinde güverte lostromosu olarak 10 yıldır görev yapan Halit Yılmaz, yük boşaltılırken iş makinesinin altında kaldı. Türk denizci olay yerinde hayatını kaybetti. Rize'nin İyidere ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, Fransa'da yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

MAKİNE OPERATÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Necdet Öksüz, "Yaşanan korkunç bir olay. Fransa'da TIR yüklemesini liman görevlileri yapıyor. TIR'ları çeken ağır makine operatörü görevli arkadaşı görmemiş ve ezmiş. Bu kişi olaydan sonra alkollü olduğu için kaçmış ama yakalanmış. Sendika olarak sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşımıza rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.

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