MSB: Türk Deniz Kuvvetleri, NATO tatbikatlarına katılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri; 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstleniliyor. Bu görevler kapsamında, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti; CATF ve CLF Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi’nde, STEADFAST DART-2026 Tatbikatına, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatına, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı’na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti’ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı’na destek sağlayacak" denildi.