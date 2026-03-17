Türk dalgıçtan Guinness rekoru: Soğuk suda 36 saat 9 dakika 36 saniye

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, Guinness Dünya Rekorları’nın ‘Soğuk Denizde En Uzun Süre Tüplü Dalış’ kategorisinde gerçekleştireceği deneme için önceki gün Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda bulunan Mimoza Plajı’nda dalış yaptı. Kibar, daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes’in 15 saat 10 dakika ve ardından Türk dalgıç Cem Karabay’ın 30 saat 20 dakikayla kırdığı rekoru 36 saate taşımak amacıyla 12 derece su sıcaklığındaki denize daldı.

SERUMLA BESLENDİ

Profesyonel dalgıç Kibar, 7 metre derinlikte gerçekleştirdiği rekor denemesi süresince suyun altında maskesini çıkararak serumlarla beslendi, düzenli aralıklarla su ve soda dolu serumlarla su ihtiyacını karşıladı, kan dolaşımı için masaj yaptırdı, zemindeki tahtaya yazdıkları notlarla iletişim kurdu. Kibar, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisindeki Guinness Dünya Rekoru’nu 36 saat 9 dakika 36 saniye ile kırdı. Ailesi, yakınları, teknik ekipteki arkadaşları ile Portekiz’den gelen Guinness hakemi Richard Williams, Kibar’ın sualtında kaldığı süre boyunca kıyıda bekledi. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası gönüllüleri de 20 kişilik ekip ile Kibar’a dalışı için destek verdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NE ARMAĞAN

Rekor denemesi için 36 saat 9 dakika 36 saniye su altında kalan Mazlum Kibar “36 saattir sudaydım. Soğuk suda en uzun süre yaşayan insan oldum” derken, babası Halit Kibar, “Bizlere büyük bir gurur yaşattı. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne denk gelmesi de bizim için büyük bir gurur oldu. Bu rekor Çanakkale’ye armağan olsun” ifadelerini kullandı.