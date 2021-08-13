Türk cerrahın büyük başarısı

Derginin kapağından duyurulan ’Talamik Lezyonların Mikronörocerrahi ile Çıkarılması’ başlıklı makalede Prof. Dr. Türe’nin, beynin ulaşılması en zor bölgelerinden biri olan ’talamus’ ameliyatları için geliştirdiği özel teknikleri kullanarak ekibiyle birlikte yaptığı ameliyatların sonuçlarına yer verildi. En son geliştirilen teknolojik olanakların ve Türe’nin bizzat geliştirdiği ameliyat tekniklerinin başarısı, tüm dünyada geniş yankı buldu.







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