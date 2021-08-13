Türk cerrahın büyük başarısı
Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibinin başarılı beyin ameliyatları serisi ve sonuçları, beyin cerrahisi alanının dünyadaki en prestijli yayını ’Journal of Neursosurgery’ dergisinin Ağustos sayısında kapak oldu.
Derginin kapağından duyurulan ’Talamik Lezyonların Mikronörocerrahi ile Çıkarılması’ başlıklı makalede Prof. Dr. Türe’nin, beynin ulaşılması en zor bölgelerinden biri olan ’talamus’ ameliyatları için geliştirdiği özel teknikleri kullanarak ekibiyle birlikte yaptığı ameliyatların sonuçlarına yer verildi. En son geliştirilen teknolojik olanakların ve Türe’nin bizzat geliştirdiği ameliyat tekniklerinin başarısı, tüm dünyada geniş yankı buldu.