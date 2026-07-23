Türk Böbrek Vakfı’ndan ‘şifalı su’ uyarısı

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Halk arasında ‘şifalı su’ olarak bilinen doğal kaynak suları, özellikle böbrek hastalıkları yaşayan kişiler tarafından bir umut olarak görülüyor. Ancak bir suyun tamamen doğal olması, onun güvenli ve sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV), kontrolsüz şekilde tüketilen kaynak sularının fayda sağlamak bir yana, yeni ve ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

BAKTERİ İÇEREBİLİR

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, temizliği ve mineral içeriği düzenli olarak analiz edilmemiş kaynak sularının sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek, “Temizliği ispatlanmamış her kaynak suyunu sağlıklı kabul etmek büyük bir hata olur. Bazı kaynak suları farklı bakteri türleri barındırabilir. Şifa bulacağını düşünen kişiler, farkında olmadan başka sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir” dedi.

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AĞIR METAL RİSKİ

Türk Böbrek Vakfı Danışma Meclisi Üyesi, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay da doğal kaynak sularıyla ilgili bir başka risk unsuruna dikkat çekti: “Bazı bölgelerde yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle arsenik gibi ağır metaller toprağa, oradan da yeraltı su kaynaklarına karışabiliyor. Bu nedenle yalnızca mikrobiyolojik inceleme değil, ağır metal analizlerinin de mutlaka yapılması gerekiyor. Ağır metal testleri tamamlanmamış hiçbir kaynak suyunun güvenli kabul edilmemesi gerekir.”

HER SUYUN MİNERAL YAPISI FARKLIDIR

- Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, toplumda bazı kaynak sularının böbreklere iyi geldiği veya böbrek taşlarını düşürdüğü yönünde yaygın bir inanış bulunduğunu, bu nedenle insanların kilometrelerce yol giderek bu suları tükettiğini söylüyor. Ancak Aydın’a göre tamamen doğal olsa bile bir ürünün herkes için güvenli olması beklenemez. Çünkü kaynak suları yeraltındaki kayaçlardan geçerken bulundukları bölgenin jeolojik özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda mineral içeriyor. Bazı sularda sodyum, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve potasyum gibi mineraller yüksek seviyelerde bulunabiliyor. Bu nedenle halk arasında ‘şifalı’ olarak bilinen iki farklı kaynak suyunun bile sağlık üzerindeki etkisi tamamen farklı olabiliyor.