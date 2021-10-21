Türk biliminsanlarının buluşu: Covid-19'a gargara ile test

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kuzene Filipinli Julia tuzağı Evlilik hayali kâbusa dönüştüKuzene Filipinli Julia tuzağı! Evlilik hayali kâbusa dönüştü#Filipiler
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Merih Demiral, M. United maçına damga vurdu Ronaldoyu yıkan goller...Merih Demiral, M. United maçına damga vurdu! Ronaldo'yu yıkan goller...#Merih Demiral
Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor Yoğun bakımda yatanlar arasında...Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor! Yoğun bakımda yatanlar arasında...#Koronavirs
Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştuAkşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?#Seçim
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Aşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldıAşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldı!#Kovid Aşısı
Aleynanın ölümünde yeni rapor Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadıAleyna'nın ölümünde yeni rapor! Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı#Aleyna Ağgül
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti Yüzücülerin Everest Dağını 15 saatte yüzdü34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti! 'Yüzücülerin Everest Dağı'nı 15 saatte yüzdü#Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Aleyna Tilkiden büyük başarıAleyna Tilki'den büyük başarı#Aleyna Tilki
Kimler evde bakım maaşı alacakKimler evde bakım maaşı alacak?#Bakım Ödemesi
Annesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildiAnnesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildi!#Zeynep Korel
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
HABERLERGündem Haberleri

Türk biliminsanlarının buluşu: Covid-19'a gargara ile test

#Koronavirüs#Covid-19#Test
Türk biliminsanlarının buluşu: Covid-19a gargara ile test

PCR ya da antijen testlerinde, pamuklu bir çubukla burundan boğazın arka duvarına dokunarak alınan sürüntü örneğinin incelenmesiyle COVID-19 saptanıyor. Türk biliminsanları, burundan sürüntü yerine yeni bir yöntemi bilim dünyasına kazandırdı.

Haberin Devamı

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 2 yıllık araştırma sonucu geliştirilen yöntemde sürüntü yerine gargara ve ağız çalkalama suyu örneği alınıyor. Örnekten COVID-19 başarılı bir şekilde saptanıyor.

Türk biliminsanlarının buluşu: Covid-19a gargara ile test

 

ÇOCUKLAR İÇİN KOLAYLIK

Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge Can’ın geliştirdikleri ve MyMagiCon adı verilen yöntemin güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan yöntem dünyada bir ilk.

Türk biliminsanlarının buluşu: Covid-19a gargara ile test

Prof. Dr. Kocagöz şunları anlattı: “Bir yemek kaşığı kadar suyla gargara yapıyoruz. Suyun, gargara ve ağız çalkalama sırasında boğazın ve ağzın tüm yüzeylerine değmesiyle, sürüntüye göre çok daha fazla virüs test edilecek sıvıya geçiyor. Bu sıvı, örnek toplama tüpüne konuyor. İşlem 5 dakika sürüyor. Gargara yapamayacak kadar küçük yaşta çocukların sadece ağız çalkalama suyu vermeleri yeterli. Yöntemin örnek alma işlemini kolaylaştırarak COVID-19 taşıyıcılarının toplumda daha etkin saptanması ve erken izolasyonu ile salgının kontrolüne katkıda bulunacağı umudundayız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Covid-19#Test

BAKMADAN GEÇME!

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?

Aleyna Tilkiden büyük başarı

Aleyna Tilki'den büyük başarı

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi