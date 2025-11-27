Türk biliminsanı kefaletle serbest

Haberin Devamı

Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek’in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmasının ardından Nisan 2024’te görevinden uzaklaştırılan Dölek’in vizesi de iptal edildi. Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince Kanada’ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı. Dölek’in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Dölek’ten 27 Ağustos’tan sonra haber alınamamıştı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun girişimleri sonucu 4 Eylül’de Dölek’in, New York Buffalo Federal Tutukevi’nde olduğu ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

50 BİN DOLAR ÖDENDİ

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alınıp yetkili mercilerle tutuklandığı belirtilen Furkan Dölek’in, sağlık durumunun iyi olduğu ailesine bildirildi. Öte yandan Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı avukat Seyit Şahin, avukat Erol Gülistan ve avukat Gökhan Kıran, Dölek’in davasını üstlendi. Kasım ayının ilk haftasında mahkeme, Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest bırakılmasına karar verdi. Kendisi ve ailesi bu parayı karşılayamayan Dölek için Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) devreye girdi. TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli toplandı ve Dölek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın Asıl mesaj nerede saklı? Haberi görüntüle

Dölek’in yargılanmasının devam edeceği süreç boyunca Chicago’da ikamet edeceği öğrenildi.

En kısa sürede normal hayatına ve bilimsel çalışmalarına dönmek istediğini vurgulayan Dölek, süreç boyunca destek veren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne teşekkür etti.