Türk bilim insanlarından büyük başarı... Akciğer kanserini sesinden tanıdılar

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YAPAY zekâ, tıp alanında da sıkça kullanılmaya başlandı. Antalya’da düzenlenen Türk TORAKS Derneği Kongresi’nde konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Kahya da önemli bir gelişmeyi açıkladı. Dr. Yusuf Kahya, birçok parametre kullanılarak insan kulağının duyamadığı ve ayırt edemediği ses özellikleri ile yapay zekânın akciğer kanserinde erken teşhis yapabildiğini söyledi.

EN BÜYÜK SORUN GEÇ TEŞHİS

Kahya, kalabalık bir ekiple yapılan bu önemli araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi: “Akciğer kanseri hâlâ kanserden ölümlerde dünya genelinde birinci ölüm nedeni olarak yer alıyor. En büyük sorun ise geç teşhis ediliyor olması. Literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmı akciğer kanserinin erken dönemde teşhis edilmesi yönünde. Bunun için pek çok yöntem geliştiriliyor günümüzde. Öte yandan yapay zekâ tıpta da çok sık kullanılıyor ve en sık kullanıldığı alan da radyoloji. Biz Ankara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden araştırmacılarla yaptığımız çalışmada günlük hayatımızdaki konuşma sesi analizi ile erken dönem akciğer kanseri tanımaya yönelik bir yapay zekâ programı geliştirdik. Bu programda sağlıklı bireyler ve akciğer kanserli bireyler arasındaki farkı ortaya koyabildik. Yüksek bir doğruluk oranı ile bu fark ortaya konuldu.

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YÜZDE 90 DOĞRULUK PAYI

Bu, yeni bir tanı yöntemi olması açısından ümit verici sonuçlar taşımakla birlikte şu anda kullanılabilir bir düzeyde değil. Ancak geliştirilebilir. Çalışmanın birçok komponenti var. Birden fazla parametreye baktık ve çalışmada yüzde 90 civarında bir doğruluk oranı elde ettik. Biz bu çalışmada 50 sağlıklı birey ile 50 akciğer kanseri hastasını karşılaştırdık; küçük bir çalışma oldu. Benzer çalışmalarımız radyolojide de var aslında. Ancak konuşma analizi ile ilk yapılan çalışma buydu. Yüzde 90 bir doğruluk önemli bir oran ama çalışma küçük bir grupla yapıldığı için daha fazla geliştirilmeli. Eğer belirli bir başarı oranına gelinirse günün birinde tanı yöntemi olarak uzun vadede kullanılabilir. Konuşma sesi insanların sağlık durumu ile ilgili bir bilgi verebilir. Nasıl ki nezle, grip olduğunuzda sesiniz etkileniyorsa akciğer kanserli hastalarda da insan kulağının duyamayacağı ölçüdeki ses özellikleri etkilenebilir. Bu ses özellikleri çok farklı parametreler ile değerlendiriliyor.”

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EKİP ÇALIŞMASI

- Ankara Üniversitesi’nden Dr. Haydar Ankışhan’ın liderliğinde yürütülen araştırmada Dr. Haluk Ulucanlar, Dr. Yusuf Kahya, Dr. İslam Aktürk, Dr. Kübra Alphan Kavak, Dr. Ulaş Bağcı ve Dr. Bülent M. Yenigün birlikte çalıştı.